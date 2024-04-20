Самый известный канал Венеции окрасили в зеленый и красный цвет – что произошло

В СМИ пишут, что полиция арестовала двух туристов.

Источник фото: ansa.it

В Венеции Гранд-канал был окрашен в зеленый и красный цвета. Об этом сообщает итальянское агентство «ANSA».

Сообщают, что полиция арестовала двух туристов после того, как в воду вылили краску из вапоретто – маршрутного теплохода, единственного вида общественного транспорта в островной Венеции.

Правоохранители заявили, что эта акция может быть связана с Венецианской биеннале искусства, которая сейчас проходит в городе.

В СМИ предполагает, что за этой акцией могут стоять члены климатической группы Extinction Rebellion.

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