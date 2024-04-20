В Одессе водитель из-за дорожного конфликта устроил стрельбу со страйкбольного привода

Мужчина травмировал другого водителя, с которым поссорился.

В Одессе полицейские разоблачили водителя, который из-за дорожного конфликта устроил в центре города стрельбу со страйкбольного привода. Об этом сообщили в Одесском районном управлении полиции.

По информации следствия, произошедшее случилось на Привокзальной площади.

«33-летний водитель автомобиля «Toyota» не уступил дорогу 36-летнему водителю «BMW», который имел преимущество в движении. Последний водитель догнал первого, остановился перед его автомобилем и вступил с ним в словесную ссору, которая сопровождалась грубой нецензурной бранью. В разгар конфликта старший по возрасту горожанин достал из своего транспортного средства страйкбольный привод и произвел несколько выстрелов в открытое окно водительской двери оппонента», - говорится в сообщении.

Как пишут в полиции, пластиковый шарик попал мужчине в шею.

Водитель, совершивший выстрел, уехал с места происшествия, а потерпевший написал заявление в полицию и обратился за помощью в медицинское учреждение, где ему диагностировали рану мягких тканей шеи.

Правоохранители установили и разыскали водителя. Страйкбольный привод у него изъяли и направили на экспертизу.

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины, а именно в хулиганстве.

В настоящее время следствие продолжается.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.