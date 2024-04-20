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В Сухопутных войсках заявили, что на видео, которое распространяется в СМИ, присутствуют военнослужащие одной из их частей

15:23, 20 апреля 2024
Командование Сухопутных войск подчеркнуло, что окажет максимальное содействие во всестороннем и беспристрастном расследовании в убийстве полицейского.
В Сухопутных войсках заявили, что на видео, которое распространяется в СМИ, присутствуют военнослужащие одной из их частей
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В Сухопутных войсках ВС Украины заявили, что на видео, которое распространяется в СМИ, присутствуют военнослужащие одной из их воинских частей.

«Выражаем глубокие соболезнования семье погибшего во время ночного нападения на Виннитчине полицейского Максима Зарецкого. Склоняем головы в трауре вместе с работниками Национальной полиции Украины, которые с нами выполняют задачи по защите суверенитета и территориальной целостности Украины», - выразили свои соболезнования в Сухопутных войсках ВСУ.

Там подчеркнули, что это невосполнимая потеря и виновные в этом преступлении должны понести самое суровое наказание.

«На видео, которое распространяется в медиа, присутствуют военнослужащие одной из воинских частей Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины», - заявили там.

Командование Сухопутных войск подчеркнуло, что окажет максимальное содействие во всестороннем и беспристрастном расследовании в убийстве полицейского.

Ранее в ОГП заявили о проверке причастности двух военнослужащих. Как писала «Судебно-юридическая газета», ночью в Гайсинском районе двое мужчин открыли огонь по правоохранителям. От полученных ранений погиб 20-летний полицейский, его напарник ранен.

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