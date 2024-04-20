Польские фермеры разблокируют движение грузовиков на одном из пунктов пропуска с Украиной, однако есть нюанс

На пункте пропуска "Рава-Русская - Гребенное" протестующие будут пропускать грузовики, однако только те, которые не везут сельскохозяйственную продукцию.

Источник фото: golos.com.ua

Польские фермеры частично восстановят пропуск грузовиков через один из заблокированных пограничных пунктов пропуска с Украиной. Движение восстановят на пункте пропуска "Рава-Русская - Гребенне".

Как сообщила Государственная пограничная служба Украины, в пункте пропуска "Рава-Русская - Гребенное" частично восстановят пропуск грузовиков. Польские фермеры собираются допускать на территорию Польши грузовики, за исключением тех, которые транспортируют товары 1-24 группы УКТВЭД (сельскохозяйственную продукцию).

Планируется, что движение грузовиков начнется в 08:00 21 апреля. Такой шаг поможет частично восстановить логистический обмен между Украиной и Польшей и обеспечить необходимость для польских фермеров в транспортировке их продукции.

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