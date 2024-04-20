Киевлян предупреждают о значительных осадках 21 апреля

В воскресенье, 21 апреля, в столице ожидается сильный дождь (І уровень опасности, желтый). Днем порывы ветра 15-18 м/с, температура ночью 5-7°, днем - 7-9° тепла. Об этом сообщает КГГА по информации Украинского гидрометцентра.
Какие рекомендации советуют соблюдать во время дождя:
В случае подтоплений проезжей части или тротуаров следует обращаться в диспетчерскую КК «Киевавтодор»: 0442847419.
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