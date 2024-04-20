Киевлян предупреждают о значительных осадках 21 апреля

Также днем прогнозируют местами порывы ветра 15-18 м/с.

Источник фото: Craig Whitehead / Unsplash

В воскресенье, 21 апреля, в столице ожидается сильный дождь (І уровень опасности, желтый). Днем порывы ветра 15-18 м/с, температура ночью 5-7°, днем - 7-9° тепла. Об этом сообщает КГГА по информации Украинского гидрометцентра.

Какие рекомендации советуют соблюдать во время дождя:

если сильный дождь застал вас на улице, по возможности обходите большие деревья – ветви могут представлять большую опасность;

если во время сильного дождя вы находитесь за рулем автомобиля – необходимо снизить скорость. Это позволит быстрее притормозить при возникновении аварийной ситуации, поможет легче преодолеть лужи и не потерять управление.

В случае подтоплений проезжей части или тротуаров следует обращаться в диспетчерскую КК «Киевавтодор»: 0442847419.

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