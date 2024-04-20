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Обломок ракеты пробил крышу автомобиля: появились подробности гибели полицейской в Чернигове в результате атаки рф

17:12, 20 апреля 2024
Во время обстрела она была в автомобиле.
Обломок ракеты пробил крышу автомобиля: появились подробности гибели полицейской в Чернигове в результате атаки рф
Фото: Нацполиция
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17 апреля рф нанесла ракетный удар по Чернигову. Оккупанты били утром по центру города, атакуя гражданскую инфраструктуру. В результате обстрела смертельное ранение получила молодая лейтенантка полиции Алина Миколаец. В городе Носовка Черниговской области 19 апреля похоронили полицейскую. 

Ей было всего 25 лет. Она служила в Черниговском райуправлении полиции. В момент атаки она не была на службе.

Мать погибшей вспоминает, что дочь мечтала работать в полиции с детства, сообщает Суспильне. 

"Она очень хотела, она очень мечтала, она свою жизнь хотела посвятить этому делу. Это была ее мечта, она хотела, она хотела быть на защите всех людей, она гордилась очень и званием и самой, что она в полиции работает", - рассказала женщина.

Близкая подруга и коллега  Алины Миколаец в комментарии "УП.Жизнь" рассказала детали трагедии 17 апреля. Она вспомнила, что за день до обстрела девушка попросила больничный, а утром вместе с парнем ехала в больницу.

"При обстреле они были в машине. Когда упала первая ракета - ее парень нажал на газ, чтобы выехать на трассу. А затем раздался второй взрыв - их унесло в кусты", - рассказала Дарья.

По словам Олега, парня Алины, обломок пробил крышу автомобиля и попал в голову девушки.

Ее пытались спасти, однако от полученных травм она умерла в больнице. Парень получил незначительные травмы, его жизни ничего не угрожает.

Напомним, в результате обстрела Чернигова погибли 18 человек и 77 пострадали.

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