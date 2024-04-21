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Амстердам в борьбе с туристами: власти вводят лимит на гостиничные ночи

07:18, 21 апреля 2024
Амстердам запрещает строительство отелей и устанавливает обще разрешенное количество гостиничных ночей для туристов.
Амстердам в борьбе с туристами: власти вводят лимит на гостиничные ночи
Источник фото: momondo.ua
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Амстердамские власти приняли решительные меры для контроля над туризмом в городе, запретив строительство новых отелей и ограничив общее количество гостиничных ночей для туристов до 20 миллионов в год. Об этом сообщили на официальном веб-портале муниципалитета.

"Мы стремимся сделать наш город более удобным для жителей и гостей. Это означает: нулевую толерантность к перенаселению и ограничение количества гостиничных ночей туристов до 20 миллионов в год", - говорится в заявлении.

В 2013 году туристы провели в отелях Амстердама более 20,6 миллионов ночей, не считая круизные пребывания.

Власти Амстердама долгое время уже уделяла внимание проблеме перенаселения и развития туризма. В 2017 году было утверждено строительство только трех новых отелей, но есть еще 26 отелей, которые находятся в процессе строительства по ранее выданным разрешениям.

Новые отели могут быть построены только при условии, что другой отель закрывается, а количество спальных мест не увеличивается. Кроме того, они должны быть современными или экологически чистыми. Владельцев отелей призывают искать места вне центра города.

Также было принято решение, согласно которому количество туристических ночей не может превышать 20 миллионов в год, в соответствии с требованиями местных жителей.

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