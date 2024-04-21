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Амстердам в боротьбі з туристами: влада вводить ліміт на готельні ночі

07:18, 21 квітня 2024
Амстердам забороняє будівництво готелів та встановлює загально дозволену кількість готельних ночей для туристів.
Амстердам в боротьбі з туристами: влада вводить ліміт на готельні ночі
Джерело фото: momondo.ua
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Амстердамська влада вжила рішучих заходів для контролю над туризмом у місті, заборонивши будівництво нових готелів і обмеживши загальну кількість готельних ночей для туристів до 20 мільйонів на рік. Про це повідомили на офіційному веб-порталі муніципалітету.

«Ми прагнемо зробити наше місто більш зручним для мешканців і гостей. Це означає: нульову толерантність до перенаселення та обмеження кількості готельних ночей туристів до 20 мільйонів на рік», - йдеться у заяві.

У 2013 році туристи провели у готелях Амстердаму понад 20,6 мільйонів ночей, не враховуючи круїзні перебування.

Влада Амстердама довгий час вже приділяла увагу проблемі перенаселення та розвитку туризму. У 2017 році було затверджено будівництво лише трьох нових готелів, але є ще 26 готелів, які перебувають у процесі будівництва за раніше виданими дозволами.

Нові готелі можуть бути побудовані лише за умови, що інший готель закривається, а кількість спальних місць не збільшується. Крім того, вони повинні бути сучасними або екологічно чистими. Власників готелів закликають шукати місця поза центром міста.

Також було прийнято рішення, згідно з яким кількість туристичних ночей не може перевищувати 20 мільйонів на рік, відповідно до вимог місцевих жителів.

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