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Харківський бізнесмен намагався незаконно експортувати за кордон пшеницю на 9,2 млн гривень

15:59, 20 квітня 2024
Митники на Закарпатті зупинили спробу нелегального експорту понад 1,5 тисячі тонн пшениці.
Харківський бізнесмен намагався незаконно експортувати за кордон пшеницю на 9,2 млн гривень
Джерело фото: uga.ua
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Закарпатські митники викрили спробу обману з боку бізнесмена, який намагався провести незаконний експорт пшениці, зазначивши у документах італійську компанію як одержувача товару. Про це повідомляє Державна митна служба України.

Співробітники митниці прийняли митні декларації на експорт української пшениці з загальною вагою понад 1,5 тисячі тонн та вартістю 9,2 мільйони гривень. Проте, під час перевірки виявилося, що документи містять неправдиві відомості щодо отримувача товару.

Директор харківського підприємства, як продавець товару, намагався уникнути ліцензування експорту пшениці, вказавши у документах італійську компанію як отримувача. Однак, подальші перевірки показали, що зазначена італійська компанія нічого не замовляла, а її митниця не мала жодних декларацій, пов’язаних з українською пшеницею.

Відносно керівника харківського підприємства складено два протоколи про порушення митних правил за ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України. Санкція статті передбачає не лише накладення штрафу у розмірі від 50 до 100% вартості предметів правопорушення, а й можливу конфіскацію товару.

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