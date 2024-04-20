Харьковский бизнесмен пытался незаконно экспортировать за границу пшеницу на 9,2 млн гривен

Таможенники на Закарпатье пресекли попытку нелегального экспорта более 1,5 тысячи тонн пшеницы.

Источник фото: uga.ua

Закарпатские таможенники разоблачили попытку обмана со стороны бизнесмена, который пытался провести незаконный экспорт пшеницы, отметив в документах итальянскую компанию как получателя товара. Об этом сообщает Государственная таможенная служба Украины.

Сотрудники таможни приняли таможенные декларации на экспорт украинской пшеницы с общим весом более 1,5 тысячи тонн и стоимостью 9,2 миллиона гривен. Однако, во время проверки оказалось, что документы содержат ложные сведения о получателе товара.

Директор харьковского предприятия, как продавец товара, пытался избежать лицензирования экспорта пшеницы, указав в документах итальянскую компанию как получателя. Однако, дальнейшие проверки показали, что указанная итальянская компания ничего не заказывала, а ее таможня не имела никаких деклараций, связанных с украинской пшеницей.

В отношении руководителя харьковского предприятия составлено два протокола о нарушении таможенных правил по ч. 1 ст. 483 Таможенного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает не только наложение штрафа в размере от 50 до 100% стоимости предметов правонарушения, но и возможную конфискацию товара.

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