Практика судов
  1. В Украине

Харьковский бизнесмен пытался незаконно экспортировать за границу пшеницу на 9,2 млн гривен

15:59, 20 апреля 2024
Таможенники на Закарпатье пресекли попытку нелегального экспорта более 1,5 тысячи тонн пшеницы.
Харьковский бизнесмен пытался незаконно экспортировать за границу пшеницу на 9,2 млн гривен
Источник фото: uga.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Закарпатские таможенники разоблачили попытку обмана со стороны бизнесмена, который пытался провести незаконный экспорт пшеницы, отметив в документах итальянскую компанию как получателя товара. Об этом сообщает Государственная таможенная служба Украины.

Сотрудники таможни приняли таможенные декларации на экспорт украинской пшеницы с общим весом более 1,5 тысячи тонн и стоимостью 9,2 миллиона гривен. Однако, во время проверки оказалось, что документы содержат ложные сведения о получателе товара.

Директор харьковского предприятия, как продавец товара, пытался избежать лицензирования экспорта пшеницы, указав в документах итальянскую компанию как получателя. Однако, дальнейшие проверки показали, что указанная итальянская компания ничего не заказывала, а ее таможня не имела никаких деклараций, связанных с украинской пшеницей.

В отношении руководителя харьковского предприятия составлено два протокола о нарушении таможенных правил по ч. 1 ст. 483 Таможенного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает не только наложение штрафа в размере от 50 до 100% стоимости предметов правонарушения, но и возможную конфискацию товара.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Закон об усилении мобилизации: военный учет и другие изменения для украинцев за границей

Лента новостей

Блоги
Публикации
Осужденные смогут служить не только на должностях рядовых, но и сержантов, офицеров – Елена Шуляк

По словам соавторки законопроекта о мобилизации осужденных, главы партии «Слуга народа» Елены Шуляк, обсуждается вопрос, чтобы осужденные коррупционеры не смогли присоединяться к Вооруженным Силам.

В 2023 году госслужащих в Украине чаще привлекали к дисциплинарной ответственности – НАДС

В течение 2023 года в отношении государственных служащих инициировано на 26,5% дисциплинарных производств больше чем в 2022 году.

В Верховной Раде предлагают установить, что такое подобные правоотношения в ГПК, ХПК и КАСУ

Автор законопроекта ссылается на то, что кодексы не содержат определения понятия «подобные правоотношения», а также каких-либо критериев определения подобия правоотношений.

Наличие забора как идентифицирующего признака квалификации кражи имущества – позиция Верховного Суда

Забор позволяет охарактеризовать территорию как имеющую назначение постоянного или временного хранения материальных ценностей, то есть являющуюся хранилищем – Верховный Суд.

Банальные ошибки, непонимание требований законодательства, неубедительные объяснения: почему кандидатов на должности судей снова стало меньше

«Судебно-юридическая газета» продолжает рассказывать, как и почему кандидаты на должности судей местных судов продолжают упускать возможность стать судьями.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Закон об усилении мобилизации: военный учет и другие изменения для украинцев за границей
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Сергій Дячук
    Сергій Дячук
    суддя Святошинського районного суду міста Києва
  • Юлія Черняк
    Юлія Черняк
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді