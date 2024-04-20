УЗ вернула Интерсити из Киева в Одессу, а во Львов на Пасху увеличила количество мест

В тестовом режиме Укрзализныця вернула скоростные поезда Киев – Одесса, а во Львов на Пасху пассажиров будет везти двухэтажный поезд.

Источник фото: epravda.com.ua

"Укрзализныця" анонсировала о возвращении скоростного поезда "Интерсити+" на маршрут из Киева в Одессу, однако пока это станет возможным только в "тестовом режиме". Об этом сообщила пресс-служба компании.

Согласно объявлению, поезд №761/762, который будет курсировать на маршруте Киев - Одесса, будет выезжать из Киева 3, 4 и 5 мая в 06:03 утра и прибывать в Одессу в 13:34. В обратном направлении из Одессы он будет стартовать в те же дни в 14:20 и прибывать в столицу в 21:50.

Кроме того, на пасхальный уикенд пассажиров из Киева во Львов будут отправлять в удобной двухэтажной Skoda вместо обычного скоростного поезда Hyundai. Также запланированы дополнительные рейсы поезда №777 Киев - Львов на 4 и 5 мая.

Билеты на маршрут в Одессу уже доступны в приложении "Укрзализныци", на официальном сайте, в чат-боте и в кассах вокзалов. Дополнительные билеты во Львов будут постепенно предоставляться в ближайшие дни, поэтому пассажирам советуют не откладывать планирование своего путешествия.

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