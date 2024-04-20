УЗ повернула Інтерсіті з Києва до Одеси, а до Львова на Великдень збільшила кількість місць

В тестовому режимі Укрзалізниця повернула швидкісні поїзди Київ – Одеса, а до Львова на Великдень пасажирів везтиме двоповерховий поїзд.

Джерело фото: epravda.com.ua

«Укрзалізниця» анонсувала про повернення швидкісного поїзда «Інтерсіті+» на маршрут з Києва до Одеси, проте наразі це стане можливим лише у «тестовому режимі». Про це повідомила пресслужба компанії.

Згідно з оголошенням, поїзд №761/762, що курсуватиме на маршруті Київ - Одеса, буде виїжджати з Києва 3, 4 та 5 травня о 06:03 ранку та прибувати до Одеси о 13:34. У зворотному напрямку з Одеси він стартуватиме у ті ж дні о 14:20 та прибуватиме до столиці о 21:50.

Крім того, на великодній вікенд пасажирів з Києва до Львова будуть відправляти у зручній двоповерховій Skoda замість звичайного швидкісного поїзда Hyundai. Також заплановано додаткові рейси поїзда №777 Київ - Львів на 4 та 5 травня.

Квитки на маршрут до Одеси вже доступні у застосунку «Укрзалізниці», на офіційному сайті, у чат-боті та в касах вокзалів. Додаткові квитки до Львова будуть поступово надаватися у найближчі дні, тож пасажирам радять не відкладати планування своєї подорожі.

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