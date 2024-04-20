Справи, пов’язані з правовідносинами під час воєнного стану: огляд практики Східного апеляційного господарського суду

Східний апеляційний господарський суд проаналізував судову практику у справах, пов’язаних з правовідносинами, що склалися під час воєнного стану.
Як повідомляє суд, предметом даного аналізу стали справи, під час розгляду яких судом бралися до уваги надані боржниками докази наявності форс-мажорних обставин, спричинених військовою агресією, та приймалися рішення про повну або часткову відмову у задоволенні позовів або зменшення штрафних санкцій та пені.
Зокрема, проаналізовано справи у спорах, що виникають при виконанні договорів:
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