Справи, пов’язані з правовідносинами під час воєнного стану: огляд практики Східного апеляційного господарського суду

Предметом даного аналізу стали справи, під час розгляду яких судом бралися до уваги надані боржниками докази наявності форс-мажорних обставин, спричинених військовою агресією.

Фото: Східний апеляційний господарський суд

Східний апеляційний господарський суд проаналізував судову практику у справах, пов’язаних з правовідносинами, що склалися під час воєнного стану.

Як повідомляє суд, предметом даного аналізу стали справи, під час розгляду яких судом бралися до уваги надані боржниками докази наявності форс-мажорних обставин, спричинених військовою агресією, та приймалися рішення про повну або часткову відмову у задоволенні позовів або зменшення штрафних санкцій та пені.

Зокрема, проаналізовано справи у спорах, що виникають при виконанні договорів:

підряду;

поставки;

постачання та розподілу природного газу;

про закупівлю;

про надання послуг;

купівлі-продажу;

фінансового лізингу.

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