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Справи, пов’язані з правовідносинами під час воєнного стану: огляд практики Східного апеляційного господарського суду

16:54, 20 квітня 2024
Предметом даного аналізу стали справи, під час розгляду яких судом бралися до уваги надані боржниками докази наявності форс-мажорних обставин, спричинених військовою агресією.
Справи, пов’язані з правовідносинами під час воєнного стану: огляд практики Східного апеляційного господарського суду
Фото: Східний апеляційний господарський суд
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Східний апеляційний господарський суд проаналізував судову практику у справах, пов’язаних з правовідносинами, що склалися під час воєнного стану. 

Як повідомляє суд, предметом даного аналізу стали справи, під час розгляду яких судом бралися до уваги надані боржниками докази наявності форс-мажорних обставин, спричинених військовою агресією, та приймалися рішення про повну або часткову відмову у задоволенні позовів або зменшення штрафних санкцій та пені.

Зокрема, проаналізовано справи у спорах, що виникають при виконанні договорів:

  • підряду;
  • поставки;
  • постачання та розподілу природного газу;
  • про закупівлю;
  • про надання послуг;
  • купівлі-продажу;
  • фінансового лізингу.

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