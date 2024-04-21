Спрощений режим у трудових відносинах: хто може скористатися

Спрощений режим застосовується на добровільних засадах у відносинах між працівником та роботодавцем.

Джерело фото: tehnopolis.com.ua

Управління інспекційної діяльності у Житомирській області повідомляє про можливість скористатися спрощеним режимом регулювання трудових відносин. Цей режим застосовується до трудових відносин у таких випадках:

між працівником та роботодавцем, який є суб’єктом малого або середнього підприємництва, якщо середня кількість працівників за календарний рік не перевищує 250 осіб;

між роботодавцем та працівником, який отримує заробітну плату, що перевищує вісім розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом.

Спрощений режим може бути застосований на добровільних засадах у відносинах між працівниками та роботодавцями, які мають на це право.

Важливо зауважити, що використання спрощеного режиму регулювання трудових відносин можливе лише на добровільних засадах.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.