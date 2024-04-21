Практика судів
  1. В Україні

Спрощений режим у трудових відносинах: хто може скористатися

08:31, 21 квітня 2024
Спрощений режим застосовується на добровільних засадах у відносинах між працівником та роботодавцем.
Спрощений режим у трудових відносинах: хто може скористатися
Джерело фото: tehnopolis.com.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Управління інспекційної діяльності у Житомирській області повідомляє про можливість скористатися спрощеним режимом регулювання трудових відносин. Цей режим застосовується до трудових відносин у таких випадках:

  • між працівником та роботодавцем, який є суб’єктом малого або середнього підприємництва, якщо середня кількість працівників за календарний рік не перевищує 250 осіб;
  • між роботодавцем та працівником, який отримує заробітну плату, що перевищує вісім розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом.

Спрощений режим може бути застосований на добровільних засадах у відносинах між працівниками та роботодавцями, які мають на це право.

Важливо зауважити, що використання спрощеного режиму регулювання трудових відносин можливе лише на добровільних засадах.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Закон про посилення мобілізації: військовий облік та інші зміни для українців за кордоном

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Можливість оскарження до Верховного Суду судових рішень у справах про соціальні виплати, у тому числі, військовослужбовців та їх сімей, приберуть із законодавства

Народний депутат Денис Маслов пояснив мету законопроекту про скасування можливості оскарження до Верховного Суду у справах про соціальні виплати та пенсійних справах.

Одноразова грошова допомога членам родини померлого військовослужбовця не виплачується, якщо його смерть настала внаслідок алкогольного сп’яніння – Верховний Суд

Верховний Суд підкреслив, що така допомога не призначається і не виплачується у випадку, якщо смерть військовослужбовця або втрата ним працездатності є наслідком алкогольного сп’яніння.

ВККС розпочинає допуск кандидатів на посади суддів ВАКС та АП ВАКС до конкурсу: список

30 квітня Комісія розгляне питання допуску перших 54 кандидатів на посади суддів Антикорупційного суду.

Зміни до постанови Кабміну щодо оплати праці держслужбовців судової влади на основі класифікації посад досі знаходяться у НАДС

А нормативи кадрового і фінансового забезпечення судів обговорять у другій декаді квітня 2024 року.

Україна отримає кредити від ЄС на мільярди євро за реалізацію Плану Ukraine Facility, який передбачає створення Вищого адмінсуду, збільшення штату ВАКС і зміни до КПК

Втім, грубе порушення Україною взятих на себе зобов’язань з виконання реформ за Планом Ukraine Facility може призвести до зупинення виплат і навіть до вимог повернути надані кошти.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Закон про посилення мобілізації: військовий облік та інші зміни для українців за кордоном
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Сергій Могил
    Сергій Могил
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді