Спрощений режим у трудових відносинах: хто може скористатися

Управління інспекційної діяльності у Житомирській області повідомляє про можливість скористатися спрощеним режимом регулювання трудових відносин. Цей режим застосовується до трудових відносин у таких випадках:
Спрощений режим може бути застосований на добровільних засадах у відносинах між працівниками та роботодавцями, які мають на це право.
Важливо зауважити, що використання спрощеного режиму регулювання трудових відносин можливе лише на добровільних засадах.
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