Упрощенный режим в трудовых отношениях: кто может воспользоваться

Упрощенный режим применяется на добровольных началах в отношениях между работником и работодателем.

Источник фото: tehnopolis.com.ua

Управление инспекционной деятельности в Житомирской области сообщает о возможности воспользоваться упрощенным режимом регулирования трудовых отношений. Этот режим применяется к трудовым отношениям в следующих случаях:

между работником и работодателем, который является субъектом малого или среднего предпринимательства, если среднее количество работников за календарный год не превышает 250 человек;

между работодателем и работником, получающим заработную плату, превышающую восемь размеров минимальной заработной платы, установленной законом.

Упрощенный режим может быть применен на добровольных началах в отношениях между работниками и работодателями, имеющими на это право.

Важно заметить, что использование упрощенного режима регулирования трудовых отношений возможно только на добровольных началах.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.