Упрощенный режим в трудовых отношениях: кто может воспользоваться

Управление инспекционной деятельности в Житомирской области сообщает о возможности воспользоваться упрощенным режимом регулирования трудовых отношений. Этот режим применяется к трудовым отношениям в следующих случаях:
Упрощенный режим может быть применен на добровольных началах в отношениях между работниками и работодателями, имеющими на это право.
Важно заметить, что использование упрощенного режима регулирования трудовых отношений возможно только на добровольных началах.
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