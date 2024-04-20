Как получить помощь при рождении ребенка, инфографика

Размер помощи составляет 41 280 гривен.

Департамент коммуникаций Секретариата Кабинета Министров Украины напоминает, как получить пособие при рождении ребенка, как получить пособие при рождении ребенка.

Отмечается, что помощь при рождении ребенка в Украине составляет 41280 гривен. Единовременно выплачивают 10 320 гривен, а остальную сумму – по 860 гривен в течение 36 месяцев.

Куда обращаться, чтобы получить деньги и какие документы необходимы – представлено в инфографике.

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