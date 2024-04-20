Как получить помощь при рождении ребенка, инфографика

Департамент коммуникаций Секретариата Кабинета Министров Украины напоминает, как получить пособие при рождении ребенка, как получить пособие при рождении ребенка.
Отмечается, что помощь при рождении ребенка в Украине составляет 41280 гривен. Единовременно выплачивают 10 320 гривен, а остальную сумму – по 860 гривен в течение 36 месяцев.
Куда обращаться, чтобы получить деньги и какие документы необходимы – представлено в инфографике.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.