На Ивано-Франковщине произошел пожар в гостинице: видео

Спасатели вовремя потушили пожар на верхних этажах отеля в Ворохте.

Источник фото: dsns.gov.ua

В поселке Ворохта в Надворнянском районе спасатели ликвидировали пожар, возникший в помещении отеля. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Прошлой ночью в 03:50 спасателям поступило сообщение о возгорании на 4-м и мансардном этажах 4-этажного здания. На место происшествия сразу были отправлены все доступные пожарно-спасательные подразделения, а также дежурный оперативный центр и мобильно-оперативная группа ГУ ГСЧС в Ивано-Франковской области.

Площадь возгорания составляла около 300 квадратных метров. Перед прибытием спасателей жители дома были эвакуированы на свежий воздух.

В 06:28 пожар удалось полностью ликвидировать. Жертв и пострадавших нет. Причины возникновения пожара сейчас выясняют специалисты.

Источник фото и видео: dsns.gov.ua

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