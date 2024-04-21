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На Ивано-Франковщине произошел пожар в гостинице: видео

07:54, 21 апреля 2024
Спасатели вовремя потушили пожар на верхних этажах отеля в Ворохте.
На Ивано-Франковщине произошел пожар в гостинице: видео
Источник фото: dsns.gov.ua
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В поселке Ворохта в Надворнянском районе спасатели ликвидировали пожар, возникший в помещении отеля. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Прошлой ночью в 03:50 спасателям поступило сообщение о возгорании на 4-м и мансардном этажах 4-этажного здания. На место происшествия сразу были отправлены все доступные пожарно-спасательные подразделения, а также дежурный оперативный центр и мобильно-оперативная группа ГУ ГСЧС в Ивано-Франковской области.

Площадь возгорания составляла около 300 квадратных метров. Перед прибытием спасателей жители дома были эвакуированы на свежий воздух.

В 06:28 пожар удалось полностью ликвидировать. Жертв и пострадавших нет. Причины возникновения пожара сейчас выясняют специалисты.

Источник фото и видео: dsns.gov.ua

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