Расстрел патрульных на Виннитчине – в ОГП заявили о проверке причастности двух военнослужащих

Производство расследуют по статье «посягательство на жизнь работника правоохранительного органа»

Офис генерального прокурора сообщил о начале производства по факту расстрела полицейских на Виннитчине. Как писала «Судебно-юридическая газета», ночью в Гайсинском районе двое мужчин открыли огонь по правоохранителям. От полученных ранений погиб 20-летний полицейский, его напарник ранен.

В ОГП сообщили, что в настоящее время проверяется причастность к совершению преступления двух военнослужащих.

По предварительным данным, 20 апреля около 01:40 вблизи села Яланец Бершадской ОТГ Гайсинского района Винницкой области работники сектора реагирования патрульной полиции отдела полиции №1 Гайсинского райуправления остановили легковой автомобиль. Во время проверки пассажиры авто применили огнестрельное оружие.

В настоящее время проведен осмотр места происшествия, изъяты вещественные доказательства, осуществляются неотложные следственные действия.

Винницкая специализированная прокуратура в сфере обороны Южного региона осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве, начатом по факту посягательства на жизнь работника правоохранительного органа (ст. 348 УК Украины).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.