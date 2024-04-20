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Расстрел патрульных на Виннитчине – в ОГП заявили о проверке причастности двух военнослужащих

13:50, 20 апреля 2024
Производство расследуют по статье «посягательство на жизнь работника правоохранительного органа»
Расстрел патрульных на Виннитчине – в ОГП заявили о проверке причастности двух военнослужащих
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Офис генерального прокурора сообщил о начале производства по факту расстрела полицейских на Виннитчине. Как писала «Судебно-юридическая газета», ночью в Гайсинском районе двое мужчин открыли огонь по правоохранителям. От полученных ранений погиб 20-летний полицейский, его напарник ранен.

В ОГП сообщили, что в настоящее время проверяется причастность к совершению преступления двух военнослужащих.

По предварительным данным, 20 апреля около 01:40 вблизи села Яланец Бершадской ОТГ Гайсинского района Винницкой области работники сектора реагирования патрульной полиции отдела полиции №1 Гайсинского райуправления остановили легковой автомобиль. Во время проверки пассажиры авто применили огнестрельное оружие.

В настоящее время проведен осмотр места происшествия, изъяты вещественные доказательства, осуществляются неотложные следственные действия.

Винницкая специализированная прокуратура в сфере обороны Южного региона осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве, начатом по факту посягательства на жизнь работника правоохранительного органа (ст. 348 УК Украины).

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