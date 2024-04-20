Харьковчане массово получают инструкции об «эвакуации»: в ОВА предупредили, что это фейк

На фоне увеличения обстрелов Харькова неизвестные отправляют сообщения с призывами покинуть город.

Многие харьковчане получают сообщения с инструкциями о том, как действовать на случай эвакуации. Также якобы от имени ГСЧС людей просят "срочно покинуть город в срок до 22 апреля".

Как отмечают в Харьковской ОВА, эти сообщения не что иное, как очередная информационная вражеская атака для распространения панических настроений.

"Нет никаких оснований для эвакуации из Харькова! На сегодняшний день скопления вражеских войск не наблюдаем", - добавили в ОВА.

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