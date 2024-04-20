Харків'яни масово отримують інструкції про «евакуацію»: в ОВА попередили, що це фейк

На тлі збільшення обстрілів Харкова невідомі надсилають повідомлення із закликами покинути місто.

Багато харків'ян отримують повідомлення з інструкціями про те, як діяти на випадок евакуації. Також начебто від імені ДСНС людей просять "терміново покинути місто у термін до 22 квітня".

Як зазначають у Харківській ОВА, ці повідомлення є нічим іншим, як черговою інформаційною ворожою атакою для поширення панічних настроїв.

"Немає жодних підстав для евакуації з Харкова! На сьогодні скупчення ворожих військ не спостерігаємо", - додали в ОВА.

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