У Києві судитимуть двох осіб підозрюваних у збуті фальшивих доларів у столиці

Правоохоронці задокументували декілька фактів продажу грошей.

Джерело фото: БЕБ

У Києві детективи завершили досудове розслідування продажу підроблених доларів США. Про це повідомили у Бюро економічної безпеки.

У БЕБ пишуть, що було встановлено, що двоє жителів західних областей збували на території столиці підроблену валюту в особливо великих розмірах.

Правоохоронці зазначають, що задокументували декілька фактів продажу грошей.

«Загалом протягом трьох місяців фігуранти реалізували понад 60 тис. доларів», - пишуть у БЕБ.

Під час реалізації підроблених 25 тисяч доларів детективи БЕБ затримали чоловіка на місці вчинення злочину. Під час обшуку його транспортного засобу було вилучено ще таку ж суму фальшивих доларів.

Наразі до суду скерували обвинувальні акти у вчиненні кримінальних правопорушень, визначених частинами 2, 3 статті 199 Кримінального Кодексу України.

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