Психічне здоров'я на робочому місці: що потрібно знати

У Держпраці зазначають, що розвиток робочих навичок та здатність управляти своїм психологічним здоров’ям на роботі є важливими аспектами забезпечення здорового робочого середовища.

Східне міжрегіональне управління Державної служби України з питань праці розповідає, що робоче середовище має значний вплив на психологічне здоров’я працівників.

З одного боку, відомо, що гідна праця позитивно впливає на психічне здоров’я. Вона не тільки надає можливість для отримання доходу, а й створює платформу для чітко організованої повсякденної діяльності, підтримання позитивних взаємин і отримання почуття цілі й досягнення. Для людей із важкими психічними розладами зайнятість може сприяти відновленню та асоціюється з підвищеною самооцінкою та кращим соціальним функціонуванням. Для всіх працівників безпечні та здорові робочі середовища не лише є одним з основних прав: вони з більшою імовірністю підвищують якість і продуктивність праці, дають змогу ефективніше зберігати кадри й зводять до мінімуму напруженість і конфлікти.

Стрес на робочому місці

Стрес на робочому місці є одним із найбільших викликів для психологічного здоров’я працівників. Він може мати негативний вплив на емоційний стан, фізичне здоров’я та продуктивність. Ось які аспекти варто враховувати:

Робоче навантаження: надмірне робоче навантаження та тиск можуть викликати стрес, особливо якщо працівник відчуває відсутність контролю над ситуацією.

Конфлікти на роботі: спілкування з колегами або керівництвом, які часто призводять до конфліктів, може створити негативний вплив на психологічне здоров’я.

Низький рівень задоволення від роботи: якщо працівник не відчуває задоволення від своєї роботи, це може призвести до стресу та невдоволення життям.

Нерівновага між роботою і особистим життям: невміння вирішувати робочі та особисті завдання може викликати стрес та впливати на психологічне здоров’я.

Розвиток робочих навичок та психологічного здоров’я

Розвиток робочих навичок та здатність управляти своїм психологічним здоров’ям на роботі є важливими аспектами забезпечення здорового робочого середовища. Ось деякі способи покращення психологічного здоров’я на роботі:

Управління стресом: розвиток навичок управління стресом, таких як релаксація та практика медитації, може допомогти зменшити негативний вплив стресу на психологічне здоров’я.

Розвиток соціальних навичок: вміння ефективно спілкуватися та вирішувати конфлікти сприяє створенню позитивного робочого середовища.

Професійний розвиток: інвестування в професійний розвиток та набуття нових навичок може зробити роботу цікавішою і приносити більше задоволення.

Збалансований підхід до роботи і життя: збалансований розподіл часу між роботою і особистим життям допомагає знизити ризик виникнення стресу.

Психологічне здоров’я на роботі є важливим аспектом забезпечення загального благополуччя працівників. Досягнення робочого середовища, яке підтримує психологічне здоров’я, може сприяти зростанню продуктивності та задоволенню від роботи.

Організаційні заходи

У керівних принципах ВООЗ рекомендовано, щоб організаційні заходи використовувалися як універсальні засоби запобігання, що можуть впроваджуватися на всіх робочих місцях

Організаційні заходи, спрямовані на протидію психосоціальним факторам ризику, допомагають ослабити емоційний стрес і покращити результати, що стосуються роботи, а саме задоволення роботою, абсентеїзм і продуктивність праці. В усіх випадках організаційні заходи спрацьовують найкращим чином, коли їх планують і здійснюють на основі змістовної участі працівників та (або) їхніх представників і в межах ширшої програми дій, яка включає також заходи із захисту та зміцнення психічного здоров’я на роботі.

Приклади психосоціальних ризиків на роботі та організаційних заходів, за допомогою яких роботодавці можуть протидіяти цим ризикам.

1. Потенційний психосоціальний ризик. Небезпечні обладнання й ресурси; погані фізичні умови праці (а саме недостатнє освітлення, надмірний або такий, що дратує, шум, погана ергономіка.

Організаційні заходи. Інвестування коштів у покращення робочого середовища й обладнання із забезпеченням дотримання правових вимог до здоров’я та безпеки й на основі консультацій із працівниками та (або) їхніми представниками.

2. Потенційний психосоціальний ризик. Тривалий або соціально незручний робочий час; робота змінами; негнучкий графік.

Організаційні заходи. Формування графіків за участі зацікавлених сторін, зокрема визначення процедури укладення трудового договору, що передбачає можливість обговорення з працівником бажаних умов праці та можливостей їх запровадження.

Гнучкі режими роботи.

Дистанційна робота.

Планові перерви.

Наявність соціально-побутових зручностей та підтримки.

3. Потенційний психосоціальний ризик. Соціальна чи фізична ізоляція; обмежена підтримка з боку безпосередніх керівників чи колег; авторитарне керівництво й погане лінійне управління; насильство, мобінг, домагання чи цькування; дискримінація та ізоляція.

Організаційні заходи. Запровадження дієвих механізмів запобігання насильству, домаганням і дискримінації, а також ефективного розслідування інцидентів і реагування на них.

Можливості вдосконалення знань, підходів і навичок безпосередніх керівників і лінійних менеджерів.

Можливості підтримки з боку колег, зокрема, в нетипових ситуаціях.

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