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Олена Шуляк розповіла, кому не дадуть зброю у рамках мобілізації засуджених

13:32, 20 квітня 2024
У законопроєкті передбачено, що засуджені перебуватимуть на спеціальному обліку.
Олена Шуляк розповіла, кому не дадуть зброю у рамках мобілізації засуджених
Джерело фото: Олександр Задніпряний/Mind
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Стати до захисту Батьківщини зможуть далеко не всі охочі під час добровільної мобілізації засуджених. Про це в ефірі національного телемарафону розповіла очільниця політичної партії «Слуга Народу» Олена Шуляк.

«Сьогодні немає популярних рішень, які б подобалися всім, тому мобілізація засуджених підпадає під категорію не дуже популярних рішень. Такі норми закону дискуються навіть у сесійній залі. Зараз, коли законопроєкт пройшов перше читання і готується до другого, ми не виключаємо, що будуть певні правки, які будуть розглядатися і правоохоронним комітетом і вже потім будуть голосуватися в сесійній залі», – зазначила депутатка.

Олена Шуляк повідомила, що законопроєкт передбачає згоду засуджених на мобілізацію, відповідність низці категорій та належний стан здоров’я.

«Перш за все вони будуть проходити медичний огляд, який відбуватиметься двічі. Перший – безпосередньо в місці, де вони відбувають таке покарання, а другий – під час проходження ВЛК. Всі засуджені, які виявили бажання бути мобілізованими, і захищати країну, будуть також обов’язково проходити психологічну експертизу, також обов’язково потрібна буде згода командира військової частини», – пояснила вона.

Очільниця партії вказала, що після збору необхідних документів – заяви засудженого, згоди військової частини, медичних довідок – суд має розглянути заяву засудженого та ухвалити рішення про те, чи може особа підписати контракт і бути умовно-достроково звільненою.

«Звичайно будуть винятки. Не зможуть підписати контракт і бути мобілізованими люди, які скоїли злочини проти основ національної безпеки, колаборанти, які здійснили вбивства, інші тяжкі злочини, як сексуальне насильство тощо», – наголосила Олена Шуляк.

Очільниця комітету зазначила, що за засудженими, які проходитимуть службу, здійснюватиметься певний адміністративний нагляд.

«Нагляд будуть здійснювати командири таких частин, такі засуджені будуть знаходитись на спеціальному військовому обліку. Підвищується кримінальна відповідальність, якщо такий засуджений вже підписав контракт, але вирішив піти з поля бою. Всі засуджені будуть служити в окремих спецпідрозділах, або в окремих військових частинах, вони не будуть знаходитись всі разом з нашими військовослужбовцями», – резюмувала Олена Шуляк.

Також раніше «Судово-юридична газета» писала, що Верховна Рада схвалила законопроєкт про мобілізацію засуджених – чи матимуть вони право звільнитися потім з військової служби.

За словами Шуляк, закон про мобілізацію засуджених дасть змогу залучити в ЗСУ тисячі людей.

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