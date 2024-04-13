Закон про мобілізацію засуджених дасть змогу залучити в ЗСУ тисячі людей, — Олена Шуляк

Однак служитимуть засуджені в окремих спеціалізованих частинах або в окремих спеціалізованих підрозділах та лише за згодою командира частини.

Фото: Слуга народу

Як повідомлялося, Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт №11079-1 про можливість добровільної мобілізації в'язнів.

Закон, який планує проголосувати парламент, дасть змогу залучити в ЗСУ тисячі засуджених. Але служитимуть вони в окремих спеціалізованих частинах або в окремих спеціалізованих підрозділах та лише за згодою командира частини. Про це заявила народна депутатка Олена Шуляк в ефірі телемарафону.

Вона підкреслила, що в законопроекті, який наразі готується до другого читання, закладається добровільність прийняття рішень.

«Є добровільна згода. З одного боку таку згоду служити дає сам засуджений. Але цієї згоди буде не достатньо. Потрібно буде обов’язкова згода військової частини, командира військової частини, який буде згоден взяти саме цього конкретного засудженого до служби в окремому підрозділі або в окремій військовій частині для виконання бойових завдань», - зазначила Шуляк.

Тобто, за її словами, у командира є право відмовитись від засудженого.

Шуляк зазначила, що в’язні, які заявили про бажання захищати країну, будуть проходити обов’язково психологічну експертизу.

«Після того, як будуть зібрані всі документи – це і заява засудженого, і згода військової частини, всі медичні довідки, після того суд буде розглядати рішення щодо засудженого і приймати відповідне рішення чи може така людина підписати контракт і бути умовно-достроково звільненою", - підкреслила нардеп.

Вона додала, що засуджені будуть служити в окремих підрозділах.

«Було прийнято рішення, що засуджені зможуть служити в окремих спеціалізованих частинах, або в окремих спеціалізованих підрозділах. І вони не будуть змішані з військовослужбовцями, які на сьогодні проходять службу і захищають нашу країну», - уточнила Шуляк.

Крім того, для мобілізованих засуджених наразі передбачається ввести підвищену відповідальність.

«Ми чудово розуміємо, що за такими засудженими, які будуть проходити службу, потрібно буде здійснювати певний адміністративний нагляд. Такий нагляд будуть здійснювати безпосередньо в частинах командири частин. Такі засуджені будуть знаходитись на спеціальному військовому обліку і підвищується кримінальна відповідальність. Наприклад, якщо такий засуджений вже підписав контракт, але вирішив піти з поля бою», - сказала Шуляк.

Вона підкреслила, що у документ закладається добровільність підписання контракту, ніхто не буде примусово мобілізувати.

«Це виключно добровільні засади і точно не порушує жодне національне чи міжнародне законодавство», - додала нардеп.

Завдяки закону буде можливість залучити в оборону країни тисячі людей.

«Ми розуміємо потенціал. За даними Міністерства юстиції це можуть бути тисячі людей. Тому ми б хотіли використати таку можливість. Для того, щоб всі сили були зібрані, щоб скоріше здобути нашу перемогу», - сказала Шуляк.

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