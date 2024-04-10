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Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт про мобілізацію засуджених

14:03, 10 квітня 2024
Законопроєкт №11079-1 передбачає добровільну участь засуджених у бойових діях.
Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт про мобілізацію засуджених
Фото: tsn.ua
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У середу, 10 квітня, Верховна Рада підтримала законопроєкт №11079-1 про можливість добровільної мобілізації в'язнів. Про це повідомила очільниця партії «Слуга народу» Олена Шуляк.

Так, законопроєкт передбачає добровільну участь засуджених у бойових діях. Для цього потрібно відповідати вимогам до проходження військової служби в окремих спеціалізованих підрозділах і військових частинах.

Документ пропонує надавати можливість залучатися до військової служби тим, кому присудили обмеження або позбавлення волі за нетяжкими статтями.

Законопроєкт ухвалили за основу з доопрацюванням. Попереду на нього чекає друге читання.

Шуляк також пояснила, яким чином відбуватиметься процес мобілізації ув'язнених:

«Для початку ув'язнений від має подати відповідну заяву на проходження військової служби до установи, де відбуває покарання;

Після цього пройти медогляд у в’язниці і лише після цього його дані потрапляють до ТЦК, де військова частина розглядає можливість мобілізації;

Після рішення ТЦК відбувається перевірка у військово-лікарської комісії, і лише за умови, якщо фізіологічно-психічний стан ув’язненого відповідає вимогам, його заява разом з пакетом документів надходить до суду, який приймає рішення: задовільне, або ні.

Якщо рішення суду позитивне, Нацгвардія доставляє засудженого до ТЦК, де формують відповідні спеціалізовані підрозділи військових частин.

До слова, адміністративний нагляд за такими звільненими за здійснюватиметься командиром військової частини, куди вони потрапляють. А ще ці люди будуть брати на окремий облік у військовій частині», — зазначила нардеп.

Мобілізації не підлягають ув'язнені за злочини:

  • проти основ національної безпеки України;
  • умисне вбивство двох або більше осіб, або поєднане із зґвалтуванням;
  • сексуальне насильство;
  • судимість за скоєння кримінальних правопорушень, передбачених статтями 152-1561, 258-2586, частиною четвертою статті 2861 Кримінального кодексу України, якщо такі судимості не погашені або не зняті в установленому законом порядку.

Раніше ми писали, що Рада запросила Сирського, Баргилевича і Содоля виступити перед розглядом законопроекту про мобілізацію.

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