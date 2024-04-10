Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект о мобилизации осужденных

Законопроект №11079-1 предусматривает добровольное участие осужденных в боевых действиях.

Фото: tsn.ua

В среду, 10 апреля, Верховная Рада поддержала законопроект №11079-1 о возможности добровольной мобилизации заключенных. Об этом сообщила глава партии «Слуга народа» Елена Шуляк.

Так, законопроект предполагает добровольное участие осужденных в боевых действиях. Для этого нужно отвечать требованиям к прохождению военной службы в отдельных специализированных подразделениях и воинских частях.

Документ предлагает предоставлять возможность привлекаться к военной службе тем, кому присудили ограничение или лишение свободы по нетяжелым статьям.

Законопроект был принят за основу с доработкой. Впереди его ждет второе чтение.

Шуляк также объяснила, как будет происходить процесс мобилизации заключенных:

«Для начала заключенный должен подать соответствующее заявление на прохождение военной службы в учреждение, где отбывает наказание;

После этого пройти медосмотр в тюрьме и только после этого данные попадают в ТЦК, где военная часть рассматривает возможность мобилизации;

После решения ТЦК происходит проверка в военно-врачебной комиссии, и только при условии, если физиологически-психическое состояние заключенного отвечает требованиям, его заявление вместе с пакетом документов поступает в суд, который принимает решение: удовлетворительное или нет.

Если решение суда положительное, Нацгвардия доставляет осужденного в ТЦК, где формируют специализированные подразделения воинских частей.

К слову, административный надзор за такими уволенными будет осуществляться командиром воинской части, куда они попадают. А еще эти люди будут брать на отдельный учет в воинской части», – отметила нардеп.

Мобилизации не подлежат заключенные за преступления:

против основ национальной безопасности Украины;

преднамеренное убийство двух или более лиц или сопряженное с изнасилованием;

сексуальное насилие;

судимость за совершение уголовных правонарушений, предусмотренных статьями 152-1561, 258-2586, частью четвертой статьи 2861 Уголовного кодекса Украины, если такие судимости не погашены или не сняты в установленном законом порядке.

Ранее мы писали, что Рада пригласила Сырского, Баргилевича и Содоля выступить перед рассмотрением законопроекта о мобилизации.

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