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Рада запросила Сирського, Баргилевича і Содоля виступити перед розглядом законопроекту про мобілізацію

13:28, 10 квітня 2024
Верховна Рада запросила до парламенту Олександра Сирського, Анатолія Баргилевича і Юрія Содоля перед початком розгляду законопроеєкту про мобілізацію.
Рада запросила Сирського, Баргилевича і Содоля виступити перед розглядом законопроекту про мобілізацію
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У середу, 10 квітня, Верховна Рада прийняла рішення запросити до парламенту військове керівництво, Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, начальника Генштаба ЗСУ Анатолія Баргилевича та командувача Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенанта Юрія Содоля для виступу перед початком розгляду законопроекту про мобілізацію. Про це повідомили нардепи у соцмережах.

За відповідне рішення проголосували 315 депутатів.

Також нардепи зазначають, що ініціативу про запрошення до Верховної Ради премʼєра Дениса Шмигаля та міністра оборони Рустема Умєрова перед розглядом законопроєкту про мобілізацію парламент не підтримав.

За — 138 депутатів.

Раніше ми писали, що Комітет Ради підготував остаточну версію законопроекту про мобілізацію.

Як повідомлялося, із мобілізаційного законопроєкту №10449, який готується до другого читання, прибрали норму про демобілізацію. Раніше планувалося встановити граничний термін – 36 місяців служби до демобілізації. Це підтвердив народний депутат, член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки Олександр Федієнко.

Нагадаємо, що згідно із законопроектом, у чоловіків віком від 18 до 60 років на кордоні перевірятимуть військовий квиток.

Крім того, новий законопроєкт про мобілізацію звільнив від армії дві категорії громадян, які доглядають за людьми з інвалідністю.

Додамо, чиновники, які аналізують законодавство, отримають відстрочку від мобілізації.

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