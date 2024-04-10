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У США поліція влаштувала гонитву за свинями: курйозне відео

21:37, 10 квітня 2024
Поліцейський у бронежилеті та зі зброєю бігав за тваринами по приватному сектору.
У США поліція влаштувала гонитву за свинями: курйозне відео
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У США співробітники поліції влаштували справжню гонитву за трьома свинями, які втекли від господарів та бігали вулицями міста. Інцидент стався у Грантсвіллі, штат Юта, передає Bild.

Тварини бігали вулицями міста майже тиждень і завдавали безліч турбот місцевим жителям. Люди вирішили викликати поліцейську допомогу.

Правоохоронці, які прибили на місце, кинулися в погоню за тваринами. Так, «полювання» на одну зі свиней вдалося зафіксувати на відео. На кадрах видно, як поліцейський у бронежилеті та зі зброєю бігав за твариною по приватному секторі.

В результаті поліцейський упіймав свиню, навалившись на неї всім тілом.

Пізніше зловили двох інших поросят.

Відео «гонитви» опублікувала сама поліція та підписала його: «Ситуацію зі свинею вирішено».

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