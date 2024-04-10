Польські фермери блокують три пункти пропуску на кордоні з Україною

На кордоні стоять близько 450 вантажівок.

Джерело фото: novynarnia.com

Польські фермери продовжують свою акцію блокування руху вантажівок на кількох пунктах пропуску на кордоні з Україною. Про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко під час брифінгу в Медіацентрі Україна.

«Продовжується блокування трьох напрямків – «Рава-Руська», «Ягодин» та «Угринів». Сукупно в чергах стоять 450 вантажівок», - заявив Демченко.

Він також підкреслив, що пункт пропуску «Ягодин» є найбільшим інфраструктурним напрямком для вантажного транспорту на кордоні з Польщею. Протягом доби через нього може проїжджати 1200-1400 вантажівок, але за минулу добу відбулося лише 70 перетинань в сторону України.

Демченко зауважив, що черги спостерігаються і на раніше розблокованих напрямках, зокрема, у напрямку пунктів пропуску «Краківець» та «Шегині».

Варто відзначити, що польські фермери не ставлять перешкоди для інших категорій транспорту, а також для вантажів, які містять гуманітарну допомогу.

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