Практика судів
  1. У світі
  2. / В Україні

Польські фермери блокують три пункти пропуску на кордоні з Україною

17:13, 10 квітня 2024
На кордоні стоять близько 450 вантажівок.
Польські фермери блокують три пункти пропуску на кордоні з Україною
Джерело фото: novynarnia.com
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Польські фермери продовжують свою акцію блокування руху вантажівок на кількох пунктах пропуску на кордоні з Україною. Про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко під час брифінгу в Медіацентрі Україна.

«Продовжується блокування трьох напрямків – «Рава-Руська», «Ягодин» та «Угринів». Сукупно в чергах стоять 450 вантажівок», - заявив Демченко.

Він також підкреслив, що пункт пропуску «Ягодин» є найбільшим інфраструктурним напрямком для вантажного транспорту на кордоні з Польщею. Протягом доби через нього може проїжджати 1200-1400 вантажівок, але за минулу добу відбулося лише 70 перетинань в сторону України.

Демченко зауважив, що черги спостерігаються і на раніше розблокованих напрямках, зокрема, у напрямку пунктів пропуску «Краківець» та «Шегині».

Варто відзначити, що польські фермери не ставлять перешкоди для інших категорій транспорту, а також для вантажів, які містять гуманітарну допомогу.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Електронний реєстр військовозобов’язаних, цифровізація військового обліку та що зміниться для обмежено придатних

Стрічка новин

Блоги
Публікації
За ігнорування правил військового обліку бізнес штрафуватимуть на 59,5 тисяч грн – Рада схвалила законопроект

Верховна Рада схвалила за основу законопроект про збільшення штрафів для бізнесу та громадян за порушення правил військового обліку у 5 разів.

Досьє кандидата на посаду судді стане електронним з 1 травня

Питання доступу до досьє кандидата на посаду судді в електронній формі для осіб, які не є представниками ВККС, буде вирішене окремо.

Спецпредставник США Пенні Пріцкер у Києві обговорила з українським Кабміном хід реформ

Спецпредставник США Пенні Пріцкер разом з представниками країн G7 і ЄС взяла участь у засіданні Керівного комітету Платформи донорів стосовно прогресу реформ і отримання Україною фінансування.

Вимога ТЦК буде вважатися врученою і з моменту проставлення відмітки про неможливість її вручення, а керівник ТЦК зможе ініціювати затримання ухилянта

Навіть якщо громадянин не знаходиться за адресою і фізично не отримав вимогу ТЦК, вона буде вважатися врученою, і ТЦК зможе ініціювати стосовно ухилянта відповідні обмеження.

Кого зможуть мобілізувати в апаратах судів, Вищій раді правосуддя та ВККС: що відомо

З «бронюванням» працівників апаратів судів та помічників суддів прогнозують проблеми.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Електронний реєстр військовозобов’язаних, цифровізація військового обліку та що зміниться для обмежено придатних
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео