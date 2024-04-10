Як усиновити дитину під час війни і які документи потрібні — інфографіка

Внаслідок повномасштабної війни в Україні значно збільшилася кількість дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.

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У Кабінеті міністрів розповіли, за яких обставин можливо розпочати процедуру усиновлення і які документи необхідні.

Так, внаслідок повномасштабної війни в Україні значно збільшилася кількість дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. Тому чимало українців розмірковують про те, як дати їм шанс вирости у повноцінній родині.

Щоб усиновити дитину потрібно:

Бути громадянином України;

Мати вік від 21 року;

Бути старшим від усиновленої дитини не менше, ніж на 15 років;

Проживати на підконтрольній Україні території.

Детальніше – в інфографіці:

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