Як усиновити дитину під час війни і які документи потрібні — інфографіка

У Кабінеті міністрів розповіли, за яких обставин можливо розпочати процедуру усиновлення і які документи необхідні.
Так, внаслідок повномасштабної війни в Україні значно збільшилася кількість дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. Тому чимало українців розмірковують про те, як дати їм шанс вирости у повноцінній родині.
Щоб усиновити дитину потрібно:
Детальніше – в інфографіці:
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