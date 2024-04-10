Как усыновить ребенка во время войны и какие документы нужны - инфографика

В результате полномасштабной войны в Украине значительно увеличилось количество детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.

В Кабинете министров рассказали, при каких обстоятельствах можно начать процедуру усыновления и какие документы необходимы.

Так, в результате полномасштабной войны в Украине значительно увеличилось количество детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. Поэтому многие украинцы размышляют о том, как дать им шанс вырасти в полноценной семье.

Чтобы усыновить ребенка нужно:

Быть гражданином Украины;

Иметь возраст от 21 года;

Быть старше усыновленного ребенка не менее чем на 15 лет;

Проживать на подконтрольной Украине территории.

Детальнее – в инфографике:

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