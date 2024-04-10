Польские фермеры блокируют три пункта пропуска на границе с Украиной

На границе стоят около 450 грузовиков

Источник фото: novynarnia.com

Польские фермеры продолжают свою акцию блокирования движения грузовиков на нескольких пунктах пропуска на границе с Украиной. Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко во время брифинга в Медиацентре Украина.

"Продолжается блокирование трех направлений - "Рава-Русская", "Ягодин" и "Угринов". Совокупно в очередях стоят 450 грузовиков", - заявил Демченко.

Он также подчеркнул, что пункт пропуска "Ягодин" является крупнейшим инфраструктурным направлением для грузового транспорта на границе с Польшей. В течение суток через него может проезжать 1200-1400 грузовиков, но за минувшие сутки произошло лишь 70 пересечений в сторону Украины.

Демченко отметил, что очереди наблюдаются и на ранее разблокированных направлениях, в частности, в направлении пунктов пропуска "Краковец" и "Шегини".

Стоит отметить, что польские фермеры не ставят препятствия для других категорий транспорта, а также для грузов, содержащих гуманитарную помощь.

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