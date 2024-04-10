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Рада пригласила Сырского, Баргилевича и Содоля выступить перед рассмотрением законопроекта о мобилизации

13:28, 10 апреля 2024
Верховная Рада пригласила в парламент Александра Сырского, Анатолия Баргилевича и Юрия Содоля перед началом рассмотрения законопроекта о мобилизации.
Рада пригласила Сырского, Баргилевича и Содоля выступить перед рассмотрением законопроекта о мобилизации
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В среду, 10 апреля, Верховная Рада приняла решение пригласить в парламент военное руководство, Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, начальника Генштаба ВСУ Анатолия Баргилевича и командующего Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенанта Юрия Содоля для выступления перед началом рассмотрения законопроекта о мобилизации. Об этом сообщили нардепы в соцсетях.

За соответствующее решение проголосовали 315 депутатов.

Также нардепы отмечают, что инициативу о приглашении в Верховную Раду премьера Дениса Шмыгаля и министра обороны Рустема Умерова перед рассмотрением законопроекта о мобилизации парламент не поддержал.

За - 138 депутатов.

Ранее сообщалось, что Комитет Рады подготовил окончательную версию законопроекта о мобилизации.

Как сообщалось, из мобилизационного законопроекта №10449, который готовится ко второму чтению, убрали норму о демобилизации. Ранее планировалось установить предельный срок - 36 месяцев службы до демобилизации. Это подтвердил народный депутат, член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности Александр Федиенко.

Напомним, что согласно законопроекту, у мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на границе будут проверять военный билет.

Кроме того, новый законопроект о мобилизации освободил от армии две категории граждан, которые ухаживают за людьми с инвалидностью.

Добавим, чиновники, анализирующие законодательство, получат отсрочку от мобилизации.

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