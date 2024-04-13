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Закон о мобилизации осужденных позволит привлечь в ВСУ тысячи человек, — Елена Шуляк

17:50, 13 апреля 2024
Однако будут служить осужденные в отдельных специализированных частях или отдельных специализированных подразделениях и только с согласия командира части.
Закон о мобилизации осужденных позволит привлечь в ВСУ тысячи человек, — Елена Шуляк
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Как сообщалось, Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №11079-1 о возможности добровольной мобилизации заключенных.

Закон, который планирует проголосовать парламент, позволит привлечь в ВСУ тысячи осужденных. Но они будут служить в отдельных специализированных частях или в отдельных специализированных подразделениях и только с согласия командира части. Об этом заявила народная депутат Елена Шуляк в эфире телемарафона.

Она подчеркнула, что в законопроекте, который готовится ко второму чтению, закладывается добровольность принятия решений.

«Есть добровольное согласие. С одной стороны, такое согласие служить дает сам осужденный. Но этого согласия будет недостаточно. Требуется обязательное согласие воинской части, командира воинской части, который будет согласен взять именно этого конкретного осужденного на службу в отдельном подразделении или в отдельной воинской части для выполнения боевых задач», - отметила Шуляк.

То есть, по ее словам, у командира есть право отказаться от осужденного.

Шуляк отметила, что заключенные, заявившие о желании защищать страну, будут проходить обязательно психологическую экспертизу.

«После того, как будут собраны все документы – это и заявление осужденного, и согласие воинской части, все медицинские справки, после того суд будет рассматривать решение о осужденном и принимать соответствующее решение может ли такой человек подписать контракт и быть условно-досрочно уволен», – подчеркнула нардеп.

Она добавила, что осужденные будут служить в отдельных подразделениях.

«Было принято решение, что осужденные смогут служить в отдельных специализированных частях или в отдельных специализированных подразделениях. И они не будут смешаны с военнослужащими, которые сегодня проходят службу и защищают нашу страну», - уточнила Шуляк.

Кроме того, для мобилизованных осужденных предполагается ввести повышенную ответственность.

«Мы прекрасно понимаем, что за осужденными, которые будут проходить службу, нужно будет осуществлять определенный административный надзор. Такое наблюдение будут осуществлять непосредственно в частях командиры частей. Такие осужденные будут находиться на специальном военном учете и повышается уголовная ответственность. К примеру, если такой осужденный уже подписал контракт, но решил уйти с поля боя», - сказала Шуляк.

Она подчеркнула, что в документ закладывается добровольность заключения контракта, никто не будет принудительно мобилизовать.

«Это исключительно добровольные устои и точно не нарушает ни одно национальное или международное законодательство», - добавила нардеп.

Благодаря закону будет возможность привлечь в оборону страны тысячи людей.

«Мы понимаем потенциал. По данным Министерства юстиции, это могут быть тысячи человек. Поэтому мы хотели бы использовать такую возможность. Для того чтобы все силы были собраны, чтобы скорее одержать нашу победу», - сказала Шуляк.

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