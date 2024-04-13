Укрпочта выпустила марку «Оружие победы Made in UA»

Укрпочта выпустила новый коллекционный блок с изображением украинского оружия и военной техники.

Источник фото: Укрпочта

Укрпочта ввела в обращение новую марку "Оружие победы. Made in UA", на которой изображены передовые образцы украинского оружия и военной техники. Об этом сообщает пресс-служба компании.

На марках представлены такие новейшие образцы украинского оружия и техники, как разведывательный беспилотный комплекс Shark, ударный оперативно-тактический беспилотный авиационный комплекс "Лютый", FPV-дрон "Эскадрон", самоходная артиллерийская установка "Богдана", бронеавтомобиль "Казак" и морской дрон MAGURA V5.

Почтовый блок выпущен тиражом 120 тысяч экземпляров, а также доступны открытки с аналогичным дизайном. Дизайн марок создали Сергей и Александр Харуки, а их выпуск осуществлен при поддержке Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.

Почтовый блок и открытки можно приобрести в любом отделении Укрпочты, филателистических магазинах или заказать онлайн на сайте компании.

Источник фото: Укрпочта

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