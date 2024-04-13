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Население Японии сократилось на рекордные 837 тысяч человек в год

22:58, 13 апреля 2024
В стране становится больше пенсионеров и пожилых людей, а количество несовершеннолетних, наоборот, уменьшается.
Население Японии сократилось на рекордные 837 тысяч человек в год
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В Японии в прошлом году численность населения сократилась на 837 тысяч человек по сравнению с годом ранее и составила 121,2 миллиона, что стало самым зафиксированным падением с начала наблюдений за демографической ситуацией в стране в 1950 году. Об этом сообщает Kyodo.

По данным демографического исследования Министерства внутренних дел и связи Японии, по состоянию на 1 октября прошлого года население страны вместе с иностранными работниками и студентами, находившимися в Японии три месяца или дольше, уменьшилось на 595 тысяч до 124,4 млн человек.

Как подчеркивает агентство, в стране становится больше пенсионеров и пожилых людей, а количество несовершеннолетних, наоборот, уменьшается. Так, количество жителей 75 лет и старше возросло на 713 тысяч, достигнув 20,08 миллиона, что стало рекордом. Детей от 0 до 14 лет уменьшилось на 329 тысяч

К 2053 году население Японии, согласно прогнозам, сократится до 100 млн человек, а к 2065 году – до 88 млн, 38% из них будут составлять люди старше 60 лет.

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