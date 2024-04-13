Населення Японії скоротилося на рекордні 837 тисяч осіб за рік

В країні стає більше пенсіонерів та людей похилого віку, а кількість неповнолітніх, навпаки, зменшується.

У Японії минулого року чисельність населення скоротилась на 837 тисяч осіб порівняно з роком раніше і склала 121,2 мільйона, що стало найбільшим зафіксованим падінням від початку спостережень за демографічною ситуацією в країні у 1950 році. Про це повідомляє Kyodo.

За даними демографічного дослідження Міністерства внутрішніх справ і зв’язку Японії, станом на 1 жовтня минулого року населення країни разом з іноземними працівниками та студентами, які знаходилися в Японії три місяці або довше, зменшилось на 595 тисяч, до 124,4 млн. осіб.

Як підкреслює агенство, в країні стає більше пенсіонерів та людей похилого віку, а кількість неповнолітніх, навпаки, зменшується. Так, кількість жителів 75 років і старших зросла на 713 тисяч, досягнувши 20,08 мільйонів, що стало рекордом. Дітей віком від 0 до 14 років поменшало на 329 тисяч.

До 2053 року населення Японії, згідно з прогнозами, скоротиться до 100 млн осіб, а до 2065 року - до 88 млн, 38% з них становитимуть люди старше 60 років.

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