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Укрпошта випустила марку «Зброя перемоги Made in UA»

20:41, 13 квітня 2024
Укрпошта випустила новий колекційний блок із зображенням української зброї та військової техніки.
Укрпошта випустила марку «Зброя перемоги Made in UA»
Джерело фото: Укрпошта
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Укрпошта ввела в обіг нову марку «Зброя перемоги. Made in UA», на якій зображено передові зразки української зброї та військової техніки. Про це повідомляє пресслужба компанії.

На марках представлені такі новітні зразки української зброї та техніки, як розвідувальний безпілотний комплекс Shark, ударний оперативно-тактичний безпілотний авіаційний комплекс «Лютий», FPV-дрон «Ескадрон», самохідна артилерійська установка «Богдана», бронеавтомобіль «Козак» та морський дрон MAGURA V5.

Поштовий блок випущено у тиражі 120 тисяч екземплярів, а також доступні листівки з аналогічним дизайном. Дизайн марок створили Сергій та Олександр Харуки, а їх випуск здійснено за підтримки Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України.

Поштовий блок і листівки можна придбати в будь-якому відділенні Укрпошти, філателістичних крамницях або замовити онлайн на сайті компанії.

Джерело фото: Укрпошта

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