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Елена Шуляк рассказала, кому не дадут оружие в рамках мобилизации осужденных

13:32, 20 апреля 2024
В законопроекте предусмотрено, что осужденные будут состоять на специальном учете.
Елена Шуляк рассказала, кому не дадут оружие в рамках мобилизации осужденных
Источник фото: Александр Заднепряный/Mind
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Встать на защиту Родины смогут далеко не все желающие во время добровольной мобилизации осужденных. Об этом в эфире национального телемарафона рассказала глава политической партии «Слуга Народа» Елена Шуляк.

«Сегодня нет популярных решений, которые нравились бы всем, поэтому мобилизация осужденных подпадает под категорию не очень популярных решений. Такие нормы закона обсуждаются даже в сессионном зале. Сейчас, когда законопроект прошел первое чтение и готовится ко второму, мы не исключаем, что будут определенные правки, которые будут рассматриваться и правоохранительным комитетом и уже потом будут голосоваться в сессионном зале», – отметила депутатка.

Елена Шуляк сообщила, что законопроект предполагает согласие осужденных на мобилизацию, соответствие ряду категорий и надлежащее состояние здоровья.

«Прежде всего они будут проходить медицинское освидетельствование, которое будет происходить дважды. Первый – непосредственно в месте, где они отбывают такое наказание, а второй – во время прохождения ВВК. Все осужденные, изъявившие желание быть мобилизованными и защищать страну, будут также обязательно проходить психологическую экспертизу, также обязательно потребуется согласие командира воинской части», – пояснила она.

Руководительница партии указала, что после сбора необходимых документов – заявления осужденного, согласия воинской части, медицинских справок – суд должен рассмотреть заявление осужденного и принять решение о том, может ли лицо подписать контракт и быть условно-досрочно освобожденным.

«Конечно, будут исключения. Не смогут подписать контракт и быть мобилизованными люди, совершившие преступления против основ национальной безопасности, совершившие убийства коллаборанты, другие тяжкие преступления, как сексуальное насилие и т.д.», – подчеркнула Елена Шуляк.

Глава комитета отметила, что за осужденными, которые будут проходить службу, будет осуществляться определенный административный надзор.

«Надзор будут осуществлять командиры таких частей, такие осужденные будут находиться на специальном военном учете. Повышается уголовная ответственность, если такой осужденный уже подписал контракт, но решил уйти с поля боя. Все осужденные будут служить в отдельных спецподразделениях или в отдельных воинских частях, они не будут находиться все вместе с нашими военнослужащими», – резюмировала Елена Шуляк.

Также ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что Верховная Рада одобрила законопроект о мобилизации осужденных – будут ли они иметь право уволиться потом с военной службы.

По словам Шуляк, закон о мобилизации осужденных позволит привлечь в ВСУ тысячи человек.

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