В Киеве спасатели вынесли более 10 животных – собак и котов из квартиры, охваченной огнем

К сожалению, 6 котиков не выжило.

В Соломенском районе столицы во время пожара спасатели вынесли более десяти животных из квартиры, охваченной огнем. Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Киеве.

Известно, что пожар произошел 19 апреля. В ГСЧС отметили, что произошло возгорание личных вещей в помещении на первом этаже.

«Во время тушения пожара в помещении, пожарные вынесли на свежий воздух более 10 животных: собак и котов с котятами. К сожалению, 6 котиков не выжило», - говорится в сообщении.

Причину пожара будут устанавливать правоохранители.

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