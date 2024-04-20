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В Киеве возле домов установят пандусы: куда подавать заявку

22:00, 20 апреля 2024
Сейчас в каждом районе столицы формируются адресные перечни, согласно которым дома обустроят пандусами, подъемниками или вообще переоборудуют входные группы.
В Киеве возле домов установят пандусы: куда подавать заявку
Источник фото: naiu.org.ua
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В бюджете столицы в этом году предусмотрено почти 200 млн грн для обустройства многоквартирных жилых домов средствами безбарьерности. Такое решение принял Киевсовет.

Как сообщила начальница Управления развития жилищно-коммунальной инфраструктуры Департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры КГГА Анастасия Пономаренко, работы по обустройству пандусов будут выполнять районные в городе Киеве государственные администрации в более чем 400 жилых домах.

Сейчас в каждом районе столицы формируются адресные перечни, согласно которым дома обустроят пандусами, подъемниками или вообще переоборудуют входные группы. Адреса согласовываются с подразделениями социальной защиты, чтобы в первую очередь включить те дома, в которых проживают люди с инвалидностью.

Обеспечение жилых домов безбарьерным доступом осуществляется в рамках Комплексной целевой программы повышения энергоэффективности и развития жилищно-коммунальной инфраструктуры Киева на 2021-2025 годы.

Если дом нуждается в обустройстве пандусом или другим средством безбарьерности, жильцам следует обращаться почтовым или электронным письмом в соответствующую районную государственную администрацию.

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