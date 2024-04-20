У Києві біля будинків встановлять пандуси: куди подавати заявку

Наразі в кожному районі столиці формуються адресні переліки, згідно з якими будинки облаштують пандусами, підйомниками або взагалі переобладнають вхідні групи.

Джерело фото: naiu.org.ua

У бюджеті столиці цього року передбачено майже 200 млн грн для облаштування багатоквартирних житлових будинків засобами безбар’єрності. Таке рішення прийняла Київрада.

Як повідомила начальниця Управління розвитку житлово-комунальної інфраструктури Департаменту житлово-комунальної інфраструктури КМДА Анастасія Пономаренко, роботи з облаштування пандусів виконуватимуть районні в місті Києві державні адміністрації в більше ніж 400 житлових будинках.

Наразі в кожному районі столиці формуються адресні переліки, згідно з якими будинки облаштують пандусами, підйомниками або взагалі переобладнають вхідні групи. Адреси узгоджуються з підрозділами соціального захисту, щоб першочергово включити ті будинки, в яких проживають люди з інвалідністю.

Забезпечення житлових будинків безбар’єрним доступом здійснюється в межах Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021–2025 роки.

Якщо будинок потребує облаштування пандусом або іншим засобом безбар’єрності, мешканцям слід звертатися поштовим або електронним листом до відповідної районної державної адміністрації.

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