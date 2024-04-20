У МВС прокоментували розстріл правоохоронців на Вінниччині: Виправдання цьому злочину немає

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко зазначив, що винні понесуть покарання за всією суворістю закону.

Фото: Нацполіція

Як відомо, у Гайсинському районі Вінницької області, невідомі розстріляли поліцейських - один загинув. Стрільців наразі шукають. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко відреагував на інцидент та заявив, що зловмисники повинні відповідати за свої дії за всією суворістю закону.

Попередньо відомо, що нападники були у формі, схожій на військову.

Клименко наголошує, що стрільців необхідно знайти та затримати. За словами керівника МВС, цей трагічний випадок демонструє, що тилу для поліцейських немає.

"Неважливо - хто та в якому одязі, якому стані та з якої причини. Виправдання цьому злочину немає і не може бути", - сказав глава МВС.

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