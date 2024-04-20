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Польські фермери розблокували два пункти пропуску

11:48, 20 квітня 2024
У пунктах пропуску «Шегині – Медика» та «Краківець – Корчова» відновлено рух вантажівок.
Польські фермери розблокували два пункти пропуску
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У двох пунктах пропуску «Шегині-Медика» та «Краківець-Корчова» відновлено рух вантажівок. Як повідомили у Державній прикордонній службі, у суботу, 20 квітня, після 9:00 польські фермери завершили акцію протесту перед цими пунктами.

«Оформлення та пропуск через кордон вантажних транспортних засобів у двох напрямках здійснюється у звичайному режимі», - повідомили у ДПСУ та зазначили, що зараз в’їзд в Україну перед цими пунктами пропуску очікують понад 1 700 вантажівок.

Водіїв та перевізників просять врахувати цю інформацію під час планування міжнародних перевезень.

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