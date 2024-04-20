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Чи обовʼязково мати витяг з Реєстру платників ПДВ: роз’яснення

12:38, 20 квітня 2024
Підтвердженням факту реєстрації суб’єкта підприємницької діяльності платником податку на додану вартість є наявність інформації про таку реєстрацію на офіційному сайті ДПС, яка щодня оновлюється.
Чи обовʼязково мати витяг з Реєстру платників ПДВ: роз’яснення
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Податківці у ЗІР розповіли, Чи обовʼязково мати витяг з Реєстру платників ПДВ.

Зазначається, що Законом України від 24.10.2013 №657-VII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо обліку та реєстрації платників податків та удосконалення деяких положень» скасовано такі документи, як свідоцтво про реєстрацію особи платником податку на додану вартість та свідоцтво про реєстрацію як суб’єкта спеціального режиму оподаткування, та надано право платникам податку на додану вартість за їх запитом отримувати витяги із реєстру платників податку на додану вартість в контролюючих органах.

Оскільки отримання витягів з реєстру платників податку на додану вартість не є обов’язковим для платників, контролюючі органи не мають підстав вимагати їх у платників.

Підтвердженням факту реєстрації суб’єкта підприємницької діяльності платником податку на додану вартість є наявність інформації про таку реєстрацію на офіційному вебпорталі ДПС, яка щодня оновлюється.

Відповідні роз’яснення надано в листі Міндоходів від 17.01.2014 №1094/7/99-99-19-04-02-17 «Про окремі зміни в законодавстві».

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