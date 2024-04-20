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Україна розпочала модернізацію пунктів пропуску на західному кордоні

12:20, 20 квітня 2024
В Україні проводять модернізацію автомобільних пунктів пропуску.
Україна розпочала модернізацію пунктів пропуску на західному кордоні
Джерело фото: Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України
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В Україні тривають роботи з модернізації найбільш пріоритетних пунктів пропуску на західному кордоні. Про це повідомили у Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури.

Зокрема, зазначають там, завершено заміну та підключення 33 модульних споруд на чотирьох пунктах пропуску. Йдеться про приміщення, які будуть використовувати працівники Державної митної службу та ДПСУ для своєї роботи. Кожен модуль повністю мебльований, обладнаний системами опалення, вентиляції та кондиціонування, а також підключений до інженерних комунікацій – електрики, води та мережі інтернет.

Також на чотирьох пунктах перетину кордону розпочато ремонт пошкодженого дорожнього покриття, зливової каналізації та навісів на пунктах перетину кордону, фарбування рейкових загороджень та металевої огорожі, заміну смуг руху, розмітки та дорожніх знаків, заміну систем освітлення з метою підвищення рівня безпеки та захисту.

На цих пунктах, як і на кількох інших, також були встановлені різноманітні малогабаритні об'єкти, такі як дорожні загородження, сміттєві баки для вторинної переробки та однотонні товарні ваги.  

Окрім цього, на шести пріоритетних пунктах пропуску було встановлено 12 мобільних динамічних автомобільних ваг. Їх можна легко переміщати в місця, де вони найбільш потрібні, мінімізуючи необхідність перенаправлення вантажівок на стаціонарні пункти зважування.

Заплановано, що до кінця травня буде завершено модернізацію систем освітлення на 17 автомобільних та залізничних пунктах пропуску.

Також для потреб Укрзалізниці закупили понад 100 одиниць комп’ютерного обладнання, які включають багатофункціональні пристрої, принтери, ноутбуки, комп'ютери, ноутбуки та джерела безперебійного живлення, а також чотири дизель-генератори потужністю 50 кВ на чотирьох залізничних КПП, розташованих у чотирьох областях.

Модернізація відбувається у рамках співпраці Мінінфраструктури та Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури з проєктом USAID «Економічна підтримка України».

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