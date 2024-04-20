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Зеленський увів в дію рішення РНБО щодо обмеження онлайн-казино

10:33, 20 квітня 2024
Передбачається визначення лімітів гри та витрат, а також обмеження для військовослужбовців.
Зеленський увів в дію рішення РНБО щодо обмеження онлайн-казино
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Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони щодо обмеження азартних ігор в Інтернеті. 

Указом №234/2024 Президент доручив уряду в місячний термін:

  • розробити порядок обмеження всіх форм реклами азартних ігор, зокрема з використанням електронних комунікацій, символіки Збройних Сил України, інших військових формувань;
  •  заборонити реєстрацію організатором онлайн-казино кількох акаунтів для одного гравця;
  • встановлювати перед початком гри ліміт витрат гравця на гру впродовж певного часу;
  • провести інформаційно-роз'яснювальну кампанію щодо небезпеки азартних ігор, загроз ігрової залежності, способів попередження та лікування ігрової залежності.

Окрім цього, за рішенням РНБО ввели обмеження щодо використання онлайн-казино для військових під час воєнного стану, а Службі безпеки України доручили провести перевірки організаторів онлайн-казино. 

Документ також передбачає проведення національної інформаційно-роз'яснювальної кампанії щодо небезпеки азартних ігор, загроз ігрової залежності, способів попередження та лікування ігрової залежності.

Міністерству охорони здоров'я доручили забезпечити у тримісячний строк прийняття клінічного протоколу (стандарту) лікування ігрової вираженої залежності та проведення відповідного навчання медичних працівників з метою своєчасного виявлення у пацієнтів ознак вираженої ігрової залежності.

Національному банку рекомендовано:

1) запровадити у двотижневий строк заборону прийому як застави товарів подвійного використання;

2) затвердити у двомісячний строк методичні рекомендації для:

- банків-емітентів платіжних карток щодо виконання вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" в частині Р2Р-переказів;

- банків щодо блокування платежів громадян кредитним коштом на рахунки організаторів азартних ігор для участі в азартних іграх у мережі Інтернет.

Офісу Генпрокурора, ДБР, БЕБ та Нацполіції рекомендовано посилити заходи реагування щодо фактів порушення вимог законодавства України суб'єктами господарювання, які здійснюють діяльність на ринку азартних ігор.

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», Зеленський провів нараду з представниками Служби безпеки, Держспецзв’язку та секретарем РНБО щодо ситуації з онлайн-казино та оголосив про готовність заходів для контролю над цією сферою. До цього Володимир Зеленський відреагував на петицію про заборону онлайн-казино для військових.

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