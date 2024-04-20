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Зеленский ввел в действие решение СНБО по ограничению онлайн-казино

10:33, 20 апреля 2024
Предусматривается определение лимитов игры и расходов, а также ограничения для военнослужащих.
Зеленский ввел в действие решение СНБО по ограничению онлайн-казино
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Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны по ограничению азартных игр в Интернете.

Указом №234/2024 Президент поручил правительству в месячный срок:

  • разработать порядок ограничения всех форм рекламы азартных игр, в том числе с использованием электронных коммуникаций, символики Вооруженных сил Украины, других военных формирований;
  • запретить регистрацию организатором онлайн-казино нескольких аккаунтов для одного игрока;
  • устанавливать перед началом игры лимит расхода игрока на игру в течение определенного времени;
  •  провести информационно-разъяснительную кампанию по опасности азартных игр, угроз игровой зависимости, способов предупреждения и лечения игровой зависимости.

Кроме того, по решению СНБО ввел ограничения по использованию онлайн-казино для военных во время военного положения, а Службе безопасности Украины поручили провести проверки организаторов азартных игр.

Документ также предусматривает проведение национальной информационно-разъяснительной кампании по опасности азартных игр, угроз игровой зависимости, способов предупреждения и лечения игровой зависимости.

Министерству здравоохранения было поручено обеспечить в трехмесячный срок принятие клинического протокола (стандарта) лечения игровой выраженной зависимости и проведения соответствующего обучения медицинских работников с целью своевременного выявления у пациентов признаков выраженной игровой зависимости.

Национальному банку рекомендовано:

1) ввести в двухнедельный срок запрет на прием в качестве залога товаров двойного использования;

2) утвердить в двухмесячный срок методические рекомендации для:

- банков-эмитентов платежных карточек относительно выполнения требований Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" в части Р2Р-переводов;

- банков по блокированию платежей граждан кредитными средствами на счета организаторов азартных игр для участия в азартных играх в сети Интернет.

Офису Генпрокурора, ГБР, БЭБ и Нацполиции рекомендовано усилить меры реагирования по фактам нарушения требований законодательства Украины субъектами хозяйствования, осуществляющими деятельность на рынке азартных игр.

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», Зеленский провел совещание с представителями Службы безопасности, Госспецсвязи и секретарем СНБО по ситуации с онлайн-казино и объявил о готовности мер по контролю над этой сферой. До этого Владимир Зеленский отреагировал на петицию о запрете онлайн-казино для военных.

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