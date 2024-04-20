В Раде предлагают усовершенствовать порядок отчетности политических партий

Депутаты предлагают изменения в закон о политических партиях в Украине относительно усовершенствования порядка их отчетности.

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В декабре прошлого года вступил в силу Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию государственного финансирования и контроля за деятельностью политических партий», который предусматривает возобновление отчетности политических партий и установлены особенности ответственности политической партии за отображение неполной и/или недостоверной информации в отчете об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера вследствие обстоятельств, вызванных вооруженной агрессией российской федерации против Украины.

Так, политическая партия освобождается от установленной законом ответственности за представление отчета с неполной и/или недостоверной информацией в случае наличия документально подтвержденных обстоятельств, свидетельствующих о невозможности получения политической партией информации в полном объеме, в частности, в результате нахождения первичных документов, компьютерного и другого оборудование на территориях территориальных общин, относящихся к территориям, где ведутся активные боевые действия, или временно оккупированных территорий. При этом наличие таких обстоятельств политическая партия должна обязательно подтвердить путем представления Национальному агентству в течение трех рабочих дней со дня представления отчета документов, перечень которых утвержден Кабмином.

Во исполнение этих предписаний Кабмином 19 января 2024 утвержден Перечень документов, который подтверждает существование обстоятельств, что свидетельствуют о невозможности получения политической партией информации в полном объеме для отражения в отчете об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера в течение срока действия военного положения, в который включено:

акт, подтверждающий факт пожара, составлен в соответствии с требованиями Порядка учета пожаров и их последствий;

акт обследования объекта, поврежденного в результате военных действий, вызванных вооруженной агрессией российской федерации, составлен в соответствии с требованиями Порядка выполнения неотложных работ по ликвидации последствий вооруженной агрессии российской федерации, связанных с повреждением зданий и сооружений;

выписка из Единого реестра досудебных расследований об уголовном правонарушении, которое повлекло обоснованную невозможность получения в полном объеме информации для отражения в отчете об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера.

В Аппарате Верховной Рады пишут, что в связи с тем, что на тех территориях, на которых ведутся активные боевые действия и временно оккупированных территориях, не функционируют органы государственной власти и органы местного самоуправления, которые могли бы засвидетельствовать обстоятельства невозможности получения политической партией полной информации для отражения в отчете возникла необходимость урегулирования вопросов, касающихся представления отчетов партий об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера во время действия военного положения, полнотой таких отчетов, достоверностью включенных в них сведений. С этой целью народными депутатами Украины разработаны и зарегистрированы три законопроекта, которые на заседании 19 апреля рассмотрел Комитет по вопросам правовой политики.

Это проект Закона о внесении изменений в Закон Украины «О политических партиях в Украине» об усовершенствовании порядка отчетности политических партий (регистр. №11074 от 11 марта 2024 года), и альтернативные ему

проект Закона о внесении изменений в некоторые законы Украины по решению проблемных вопросов, связанных с финансовой отчетностью и прекращением деятельности политических партий (регистр. №11074-1 от 18 марта 2024 года);

проект Закона о внесении изменений в некоторые законы Украины об усовершенствовании порядка отчетности политических партий и государственной регистрации прекращения местных организаций партий (регистр. №11074-2 от 21 марта 2024 года).

Комитет рекомендовал Верховной Раде по результатам рассмотрения в первом чтении Законопроект №11074 принять за основу, сократив наполовину срок предоставления поправок и предложений с применением положений статьи 116 Регламента Верховной Рады, а законопроекты №11074-1 и №11074-2 предложено отклонить.

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