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Украина начала модернизацию пунктов пропуска на западной границе

12:20, 20 апреля 2024
В Украине проводят модернизацию автомобильных пунктов пропуска.
Украина начала модернизацию пунктов пропуска на западной границе
Источник фото: Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины
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В Украине продолжаются работы по модернизации наиболее приоритетных пунктов пропуска на западной границе. Об этом сообщили в Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры.

В частности, отмечают там, завершена замена и подключение 33 модульных сооружений на четырех пунктах пропуска. Речь идет о помещениях, которые будут использовать работники Государственной таможенной службы и ГПСУ для своей работы. Каждый модуль полностью меблирован, оборудован системами отопления, вентиляции и кондиционирования, а также подключен к инженерным коммуникациям – электричеству, воде и сети интернет.

Также на четырех пунктах пересечения границы начат ремонт поврежденного дорожного покрытия, ливневой канализации и навесов на пунктах пересечения границы, покраска рельсовых ограждений и металлических ограждений, замена полос движения, разметки и дорожных знаков, замена систем освещения с целью повышения уровня безопасности и защиты.

На этих пунктах, как и на нескольких других, были установлены различные малогабаритные объекты, такие как дорожные заграждения, мусорные баки для вторичной переработки и однотонные товарные весы.

Кроме того, на шести приоритетных пунктах пропуска было установлено 12 мобильных динамических автомобильных весов. Их можно легко перемещать в места, где они наиболее нужны, минимизируя необходимость перенаправления грузовиков в стационарные пункты взвешивания.

Планируется, что до конца мая будет завершена модернизация систем освещения на 17 автомобильных и железнодорожных пунктах пропуска.

Также для нужд Укрзализныци закупили более 100 единиц компьютерного оборудования, которые включают многофункциональные устройства, принтеры, ноутбуки, компьютеры, ноутбуки и источники бесперебойного питания, а также четыре дизель-генератора мощностью 50 кВ на четырех железнодорожных КПП, расположенных в четырех областях.

Модернизация проходит в рамках сотрудничества Мининфраструктуры и Госагентства восстановления и развития инфраструктуры с проектом USAID «Экономическая поддержка Украины».

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